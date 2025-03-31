В Петрозаводске трагически погиб сотрудник полиции

В Петрозаводске трагически погиб сотрудник полиции Артем Тихонов. Об этом 31 марта сообщает «Петрозаводск говорит» со ссылкой на пресс-службу ГАИ.

Отмечается, что сотрудник дежурной группы трагически погиб 21 марта. Ему было 43 года.

Как указано в публикации, службе в дорожной полиции мужчина посвятил более 20 лет. В органах работал с 2001 года. В последние пять лет Тихонов служил в должности старшего инспектора дежурной группы Госавтоинспекции карельской столицы.

Уточняется, что у Артема Тихонова остались жена и двое детей.

Прощание пройдет в среду, 2 апреля, в траурном зале на улице Вольной.

Фото: ГАИ Петрозаводска в «ВК»