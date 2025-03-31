В Мурманске мужчина открыл огонь с крыши 14-этажного здания

В Мурманске мужчина открыл огонь с крыши 14-этажного здания. Отмечается, что сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии в ходе штурма нейтрализовали 44-летнего мужчину, который забаррикадировался с помощью колючей проволоки и открыл беспорядочную стрельбу. Уточняется, что злоумышленник выжил.

В Мурманске мужчина открыл огонь с крыши 14-этажного здания. Об этом сообщает газета «Известия».

ЧП произошло в Кольском районе. Под огнем из 58 выстрелов оказался экипаж ППС. На место прибыли экстренные службы. Ближайшие улицы перекрыли.

Отмечается, что сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии в ходе штурма нейтрализовали 43-летнего мужчину, который забаррикадировался с помощью колючей проволоки и открыл беспорядочную стрельбу. Уточняется, что злоумышленник выжил, он находится в больнице под охраной с ранениями головы и бедра.

Известно, что стрелок проживал в доме, с крыши которого устроил обстрел. В его жилище нашли документы на карабин «Вепрь» и ружье «ИЖ».

Местный СК сообщил, что по факту посягательства на жизнь правоохранителей возбуждено уголовное дело.

Пострадавших в результате произошедшего нет.