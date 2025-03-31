В Госдуме заявили, что подготовка мирного договора по Украине продолжается

По его словам, перед Пасхой или 9 Мая произойдут подвижки в вопросах мирного договора и приостановки военных действий. «Консультации технические идут. Подготовка мирного договора продолжается. Идут уже разговоры о необходимости проведения выборов на Украине. Мы видим заявления ЦИК. Они пытаются сопротивляться, но процесс идет», — сказал Чепа. Он добавил, что намечен еще один разговор Путина и Трампа.

В Госдуме заявили, что подготовка мирного договора по Украине продолжается. Об этом «Ленте. ру» рассказал депутат по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, перед Пасхой или 9 Мая произойдут подвижки в вопросах мирного договора и приостановки военных действий.

«Консультации технические идут. Подготовка мирного договора продолжается. Идут уже разговоры о необходимости проведения выборов на Украине. Мы видим заявления ЦИК. Они пытаются сопротивляться, но процесс идет», — сказал Чепа.

Он добавил, что намечен еще один разговор Путина и Трампа.