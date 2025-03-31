В Госдуме предложили расширить список опасных пород собак

Депутаты заявили, что в действующем перечне из 12 пород отсутствуют ротвейлеры и алабаи «Без правильного воспитания эти собаки могут быть агрессивными, при этом породам свойственна независимость и склонность к доминированию», — отметили в Госдуме. Сейчас опасными признаны акбаш, американский бандог, питбульмастиф, волко-собачьи гибриды и некоторые другие породы собак.

В Госдуме предложили расширить список опасных пород собак. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты заявили, что в действующем перечне из 12 пород отсутствуют ротвейлеры и алабаи

«Без правильного воспитания эти собаки могут быть агрессивными, при этом породам свойственна независимость и склонность к доминированию», — отметили в Госдуме.

Сейчас опасными признаны акбаш, американский бандог, питбульмастиф, волко-собачьи гибриды и некоторые другие породы собак.