В Госдуме предложили меры по защите россиян от навязывания платных допуслуг

Отмечается, что инициативу рассмотрят в приоритетном порядке на этой неделе. По информации председателя ГД Вячеслава Володина, законопроект предполагает разрешение гражданам требовать возврата денег за предоставленные без согласия товары и услуги. Также планируется исключить проставление отметок о согласии на покупку доптоваров или услуг автоматически или продавцом за покупателя. Изменения позволят не допускать формирования условий, предполагающих изначальное согласие на покупку доптоваров или услуг.