Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
10°
Чтв, 03
11°
Птн, 04
15°
ЦБ USD 84.87 -0.63 02/04
ЦБ EUR 91.96 -0.47 02/04
Нал. USD 85.25 / 86.00 01/04 18:20
Нал. EUR 93.00 / 94.80 01/04 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 2025 09:23
3 386
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
6 759
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
7 747
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
14 440
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме пояснили, что повышение возраста молодежи не повлияет на возраст выхода на пенсию
Об этом РИА Новости заявила сенатор Косихина. По ее словам, повышение возраста молодежи станет стимулом для развития потенциала россиян и не повлечет за собой никаких отрицательных последствий. Ранее Министр здравоохранения России поддержал решение ВОЗ повысить возраст молодежи до 44 лет.

В Госдуме пояснили, что повышение возраста молодежи не повлияет на возраст выхода на пенсию. Об этом РИА Новости заявила сенатор Косихина.

По ее словам, повышение возраста молодежи станет стимулом для развития потенциала россиян и не повлечет за собой никаких отрицательных последствий.

Ранее Министр здравоохранения России поддержал решение ВОЗ повысить возраст молодежи до 44 лет.