В Госдуме пояснили, что повышение возраста молодежи не повлияет на возраст выхода на пенсию

Об этом РИА Новости заявила сенатор Косихина. По ее словам, повышение возраста молодежи станет стимулом для развития потенциала россиян и не повлечет за собой никаких отрицательных последствий. Ранее Министр здравоохранения России поддержал решение ВОЗ повысить возраст молодежи до 44 лет.

В Госдуме пояснили, что повышение возраста молодежи не повлияет на возраст выхода на пенсию. Об этом РИА Новости заявила сенатор Косихина.

По ее словам, повышение возраста молодежи станет стимулом для развития потенциала россиян и не повлечет за собой никаких отрицательных последствий.

Ранее Министр здравоохранения России поддержал решение ВОЗ повысить возраст молодежи до 44 лет.