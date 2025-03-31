В Британии заявили, что намерены усилить военное присутствие на Украине

Эти силы призваны сдерживать и посылать сигнал Путину о том, что эта сделка будет защищена. Стармер также подчеркнул, что инициатива не ограничивается действиями одной или двух стран, а является результатом запросов «ряда стран», желающих видеть активизацию Европы в роли лидера на этом направлении.

Лидеры европейских стран намерены усилить военное присутствие на Украине, чтобы отправить четкий сигнал президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, пишет The Guardian.

По его словам, эти силы призваны сдерживать и посылать сигнал Путину о том, что эта сделка будет защищена.

Стармер также подчеркнул, что инициатива не ограничивается действиями одной или двух стран, а является результатом запросов «ряда стран», желающих видеть активизацию Европы в роли лидера на этом направлении.