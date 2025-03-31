Telegram-каналы будут штрафовать на полмиллиона за неуплату налогов с рекламы

Обязанность по уплате сбора распространяется на рекламораспространителей, операторов рекламных систем, их посредников и агентов, заключивших прямые или посреднические договоры с рекламодателями. Эксперт уточнила, что в случае неуплаты рекламного сбора в течение 10 дней после получения уведомления Роскомнадзор инициирует процедуру взыскания. Гринь подчеркнула, что за нарушение законодательства о рекламе предусмотрена ответственность, в том числе штрафы до полумиллиона рублей.

Telegram-каналы будут штрафовать на полмиллиона за неуплату налогов с рекламы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Союза юристов-блогеров Елену Гринь.

По ее словам, обязанность по уплате сбора распространяется на рекламораспространителей, операторов рекламных систем, их посредников и агентов, заключивших прямые или посреднические договоры с рекламодателями.

Эксперт уточнила, что в случае неуплаты рекламного сбора в течение 10 дней после получения уведомления Роскомнадзор инициирует процедуру взыскания.

Гринь подчеркнула, что за нарушение законодательства о рекламе предусмотрена ответственность, в том числе штрафы до полумиллиона рублей.