Страховые взносы рязанцев в 2024 году увеличились почти вдвое

Страховые взносы в Рязанской области достигли в 2024 году 15,3 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Также значительный рост показал сегмент каско. Рязанцы оформили 66 тысяч полисов на 1,6 млрд руб. В 2024 году страховые компании выплатили жителям сумму в 2,5 раза больше, чем годом ранее — 9,1 млрд руб.

Страховые взносы в Рязанской области достигли в 2024 году 15,3 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Также значительный рост показал сегмент каско. Рязанцы оформили 66 тысяч полисов на 1,6 млрд руб.

В 2024 году страховые компании выплатили жителям сумму в 2,5 раза больше, чем годом ранее — 9,1 млрд руб.