Синоптики рассказали о похолодании и зарядах снега в Рязанской области

Отмечается, что тепло в регионах Центральной России продлится недолго. Уже в начале апреля ожидается похолодание. По его словам, со вторника готовимся к дождям, за сутки выпадет 25 мм осадков или 2/3 от месячной нормы. Кроме того, придет похолодание, которое к выходным и на следующей неделе может привести к мокрому снегу.

Синоптики рассказали о похолодании и зарядах снега в Рязанской области. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец опубликовал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что тепло в регионах Центральной России продлится недолго. Уже в начале апреля ожидается похолодание.

По его словам, со вторника готовимся к дождям, за сутки выпадет 25 мм осадков или 2/3 от месячной нормы.

Кроме того, придет похолодание, которое к выходным и на следующей неделе может привести к мокрому снегу.