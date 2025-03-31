Рязанские баскетболистки, которых поддерживает «Зеленый сад», победили в межрегиональном турнире

Девушки 2011-2012 годов рождения из команды «Оникс» стали лучшими на «Весенней капели».

Соревнования проходили в городе Собинка Владимирской области. Особенно отличились спортсменки Анастасия Снопова и Мирослава Федоряка. Первая стала лучшим игроком, а вторая MVP (самым ценным игроком) турнира.

Сборная Рязанской области по баскетболу тренируется на базе школы № 75 под руководством тренера высшей категории Василия Васильчикова.

Команда существует всего три года, но уже успела попасть в суперфинал всероссийского «Кубка Феникса».

Кроме того, рязанские баскетболистки стали третьими в ЦФО.

В год своего 25-летия ГК «Зеленый сад» уделяет особое внимание социальным проектам, в том числе поддержке детского спорта. Сотрудничество строительной компании и баскетбольной команды «Оникс» обязательно будет продолжено.