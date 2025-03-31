Рязанская область заняла 58 место в рейтинге зарплат среди регионов России

Отмечается, что за 2024 год средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах региона выросла на 17,6% и составила 51,6 тысячи рублей. Это примерно 77% от зарплаты в крупных городах области.

Рязанская область заняла 58 место в рейтинге зарплат среди регионов России. Об это пишет РИА Новости.

Отмечается, что за 2024 год средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах региона выросла на 17,6% и составила 51,6 тысячи рублей.

Это примерно 77% от зарплаты в крупных городах области.