Рязанская ГАИ анонсировала рейды в регионе

Отмечается, что в понедельник, 31 марта, инспекторы проведут проверки, направленные на выявление водителей, не оплативших административные штрафы за нарушения ПДД, совершенные с использованием автомобиля с иностранными госзнаками. На нарушителей заведут административные дела.