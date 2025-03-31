Рязанская ГАИ анонсировала рейды в регионе
Отмечается, что в понедельник, 31 марта, инспекторы проведут проверки, направленные на выявление водителей, не оплативших административные штрафы за нарушения ПДД, совершенные с использованием автомобиля с иностранными госзнаками. На нарушителей заведут административные дела.
Рязанская ГАИ анонсировала рейды в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в понедельник, 31 марта, инспекторы проведут проверки, направленные на выявление водителей, не оплативших административные штрафы за нарушения ПДД, совершенные с использованием автомобиля с иностранными госзнаками.
На нарушителей заведут административные дела.