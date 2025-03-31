Рязанка рассказала о девушке, которая выпрашивает деньги у прохожих

«Хочу предупредить всех о мошеннице, которая ходит с ребенком 1-1,5 лет и выпрашивает на еду/билет», — написала жительница. Столкнулась рязанка с ней около ТЦ «Лань» в районе Мясокомбината."По ее версии билет стоит 735р рублей и просит на вокзале еще поесть купить. Мадам очень бедно одета, рост около 158, на данный момент погоды ходит в потрепанной детской курточке. Поспрашивала у знакомых, тоже попадались на нее", — заключила девушка.

Рязанка рассказала о девушке, которая выпрашивает деньги у прохожих. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

«Хочу предупредить всех о мошеннице, которая ходит с ребенком 1-1,5 лет и выпрашивает на еду/билет», — написала жительница.

Столкнулась рязанка с ней около ТЦ «Лань» в районе Мясокомбината.

«По ее версии билет стоит 735р рублей и просит на вокзале еще поесть купить. Мадам очень бедно одета, рост около 158, на данный момент погоды ходит в потрепанной детской курточке. Поспрашивала у знакомых, тоже попадались на нее», — заключила девушка.