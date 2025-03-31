Рязанка незаконно получала социальные выплаты

Установлено, что в июне 2023 года 34-летняя женщина оформила прописку в одном из поселков Шиловского района, входящего в зону с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. При этом фактически она проживала и работала в Рыбном. Злоумышленница незаконно получила в качестве социальной выплаты 14 801 рубль. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Ей грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.

Рязанка незаконно получала социальные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что в июне 2023 года 34-летняя женщина оформила прописку в одном из поселков Шиловского района, входящего в зону с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. При этом фактически она проживала и работала в Рыбном. Злоумышленница незаконно получила в качестве социальной выплаты 14 801 рубль.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Ей грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.