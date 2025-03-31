Рязанец вышел в финал шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ
Александр Юрский из Рязани — певец, ведущий и управляющий клуба спел дуэтом с Ольгой Бузовой и принес ее команде 100 000 рублей. В шоу известные медийные личности угадывают, кто из выступающих — профессиональный певец, а кто просто любитель.
Рязанец вышел в финал шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Александр Юрский из Рязани — певец, ведущий и управляющий клуба спел дуэтом с Ольгой Бузовой и принес ее команде 100 000 рублей.
В шоу известные медийные личности угадывают, кто из выступающих — профессиональный певец, а кто просто любитель.