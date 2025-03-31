Рязанцы рассказали, откладывают ли они деньги на будущее своих детей

Отмечается, что 41% опрошенных жителей региона могут и откладывают деньги на будущее своих подрастающих детей. Чаще всего (у 22% респондентов) получается отложить в месяц до пяти тысяч рублей с зарплаты. У 59% опрошенных не удается никак вести накопления для детей, хотя люди и очень хотели это делать.

Рязанцы рассказали, откладывают ли они деньги на будущее своих детей. Об этом сообщает HH.ru.

Отмечается, что 41% опрошенных жителей региона могут и откладывают деньги на будущее своих подрастающих детей. Чаще всего (у 22% респондентов) получается отложить в месяц до пяти тысяч рублей с зарплаты.

У 59% опрошенных не удается никак вести накопления для детей, хотя люди и очень хотели это делать.