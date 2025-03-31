Рязанцам рассказали о погоде 1 апреля

В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Во второй половине дня на юге региона прогнозируют небольшой дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет восточной четверти, до 11 м/с. Температура воздуха по области ночью составит -2, +3°С, днем — +11, +16°С.