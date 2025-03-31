Росстандарт разработал ГОСТ для торговых автоматов

Нововведение начнет действовать с 1 сентября 2025 года. В ведомстве отметили, что торговля с использованием автоматизированных сервисов предусматривает большое разнообразие видов и форм оборудования, используемого для продажи товаров или оказания услуг, включая торговые автоматы по приготовлению и продаже напитков, оборудование по продаже штучной пищевой продукции и непродовольственных товаров, автоматические массажные кресла."ГОСТ регламентирует общие характеристики к автоматизированной торговле и сервису, а также сопутствующих процессов. Стандарт упорядочивает общие требования, устанавливает термины и определения для формирования единой сферы автоматизированного сервиса", — уточнил глава Росстандарта Антон Шалаев. Стандарт включает в себя классификацию и характеристики видов и типов автоматов, условия и способы оказания услуг автоматизированного сервиса, информационное обеспечение услуг, требования безопасности, а также требования к размещению автоматов и другие.

Росстандарт разработал ГОСТ для торговых автоматов и устройств, оказывающих услуги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федерального агентства.

Нововведение начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

В ведомстве отметили, что торговля с использованием автоматизированных сервисов предусматривает большое разнообразие видов и форм оборудования, используемого для продажи товаров или оказания услуг, включая торговые автоматы по приготовлению и продаже напитков, оборудование по продаже штучной пищевой продукции и непродовольственных товаров, автоматические массажные кресла.

«ГОСТ регламентирует общие характеристики к автоматизированной торговле и сервису, а также сопутствующих процессов. Стандарт упорядочивает общие требования, устанавливает термины и определения для формирования единой сферы автоматизированного сервиса», — уточнил глава Росстандарта Антон Шалаев.

Стандарт включает в себя классификацию и характеристики видов и типов автоматов, условия и способы оказания услуг автоматизированного сервиса, информационное обеспечение услуг, требования безопасности, а также требования к размещению автоматов и другие.