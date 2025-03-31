Россиянам рассказали о лишении водительского удостоверения за езду на самокате

По данным ведомства, управление в нетрезвом виде электросамокатом или электромопедом, мощность которого превышает установленный в ПДД предел для СИМ, грозит лишением прав и крупным штрафом. Такое решение принял Верховный суд РФ. Уточняется, что для подтверждения мощности этой техники не потребуется проведение экспертиз.

Россиянам рассказали о лишении водительского удостоверения за езду на самокате. Об этом пишет Telegram-канал Госавтоинспекции РФ.

По данным ведомства, управление в нетрезвом виде электросамокатом или электромопедом, мощность которого превышает установленный в ПДД предел для СИМ, грозит лишением прав и крупным штрафом. Такое решение принял Верховный суд РФ.

Уточняется, что для подтверждения мощности этой техники не потребуется проведение экспертиз.