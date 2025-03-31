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Россиянам назвали стоимость «бюджетного» отдыха
Отмечается, что семье из трех человек потребуется 150 тысяч рублей, чтобы доехать на машине до отеля с двухразовым питанием и остановиться там на неделю. В альянсе рассказали, что в прошлом году можно было уложиться в 130 тысяч рублей. То есть, рост цен на отели с двумя или тремя звездами составит 10-12%.

Россиянам назвали стоимость «бюджетного» отдыха. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Альянс туристических агентств России.

Отмечается, что семье из трех человек потребуется 150 тысяч рублей, чтобы доехать на машине до отеля с двухразовым питанием и остановиться там на неделю.

В альянсе рассказали, что в прошлом году можно было уложиться в 130 тысяч рублей. То есть, рост цен на отели с двумя или тремя звездами составит 10-12%.