Россиян предупредили о слежке через беспроводные наушники

Эксперт объяснила, что модели устройств, использующие устаревшие или слабые алгоритмы шифрования при передаче аудио через Bluetooth, могут отправлять данные в полуоткрытом виде, чем могут воспользоваться мошенники. При помощи уязвимостей системы также можно подслушивать через микрофон пользователя и внедрять вредоносное ПО. Для снижения рисков кибератаки эксперт посоветовала использовать наушники с Bluetooth не ниже версии 5.0 и отключать его, когда в нем нет необходимости, а также не подключаться к устройствам с незнакомыми именами. Важны для защиты устройства и регулярные обновления.

Россиян предупредили о слежке через беспроводные наушники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инженера-аналитика «Газинформсервиса» Екатерину Едемскую.

Она объяснила, что модели устройств, использующие устаревшие или слабые алгоритмы шифрования при передаче аудио через Bluetooth, могут отправлять данные в полуоткрытом виде, чем могут воспользоваться мошенники. При помощи уязвимостей системы также можно подслушивать через микрофон пользователя и внедрять вредоносное ПО.

Для снижения рисков кибератаки эксперт посоветовала использовать наушники с Bluetooth не ниже версии 5.0 и отключать его, когда в нем нет необходимости, а также не подключаться к устройствам с незнакомыми именами. Важны для защиты устройства и регулярные обновления.