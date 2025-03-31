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Россия стала пятой страной в мире по количеству крупных ИТ-сбоев в 2024 году
На отечественные организации пришлось 7,2% от общего числа зафиксированных в мире инцидентов. Количество сбоев год к году увеличилось на 22% .В общей сложности, по информации компании, в прошлом году в мире было зарегистрировано 11 200 серьезных ИТ-сбоев, повлиявших на бизнес-процессы и работу государственных органов. Это на 14% меньше, чем годом ранее. Однако аналитики отмечают увеличение доли незарегистрированных мелких и средних сбоев, что может свидетельствовать о более серьезном масштабе проблемы, чем отражает официальная статистика. Рейтинг по количеству инцидентов возглавляют США. На втором месте Китай, на третьем — Германия, на четвертом — Индия.

Россия стала пятой страной в мире по количеству крупных ИТ-сбоев в 2024 году. Об этом сообщила «Газета. ру» со ссылкой на управляющего партнера аналитического центра «Монк Диджитал Лаб» Николая Ганюшкина.

На отечественные организации пришлось 7,2% от общего числа зафиксированных в мире инцидентов. Количество сбоев год к году увеличилось на 22% .

В общей сложности, по информации компании, в прошлом году в мире было зарегистрировано 11 200 серьезных ИТ-сбоев, повлиявших на бизнес-процессы и работу государственных органов. Это на 14% меньше, чем годом ранее. Однако аналитики отмечают увеличение доли незарегистрированных мелких и средних сбоев, что может свидетельствовать о более серьезном масштабе проблемы, чем отражает официальная статистика.

Рейтинг по количеству инцидентов возглавляют США. На втором месте Китай, на третьем — Германия, на четвертом — Индия.