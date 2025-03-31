Путин подписал указ о призыве в армию

Он пройдет с 1 апреля по 15 июля. Всего на службу призовут 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Также указ предписывает уволить со службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Об этом 31 марта сообщило РИА Новости.

Он пройдет с 1 апреля по 15 июля. Всего на службу призовут 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Также указ предписывает уволить со службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек.