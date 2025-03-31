Прокуратура проведет проверку после крупного пожара в деревне под Рязанью

Напомним, днем 31 марта в деревне Ветчаны в Клепиковском районе загорелся дом, огонь с него перекинулся на соседние строения. В результате в деревне сгорели один жилой и пять дачных домов. Отмечается, что возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при уборке мусора на участке Погибших и пострадавших не имеется. На место происшествие выезжал и. о. прокурора Клепиковского района Денис Калинин. Ведомство поставило на контроль установление причин и обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Прокуратура проведет проверку после крупного пожара в деревне под Рязанью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, днем 31 марта в деревне Ветчаны в Клепиковском районе загорелся дом, огонь с него перекинулся на соседние строения. В результате в деревне сгорели один жилой и пять дачных домов. Отмечается, что возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при уборке мусора на участке

Погибших и пострадавших не имеется.

На место происшествие выезжал и. о. прокурора Клепиковского района Денис Калинин.

Ведомство поставило на контроль установление причин и обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки.