Прокуратура нашла нарушения на участке трассы «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород»

По данным надзорного органа, асфальт автомобильной дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» на въезде в деревню Сорокино имеет значительные дефекты, превышающие предельно допустимые требования. Отмечается, что состояние дорожного полотна представляет угрозу безопасности участников дорожного движения. Дефекты могут привести к возникновению аварийных ситуаций, повреждению транспортных средств. Прокуратура внесла представление в ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области».