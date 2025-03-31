При пожаре в Рязанской области погиб мужчина
Отмечается, что ЧП случилось в субботу, 29 марта. Возгорание случилось в жилом доме в поселке Унгор Путятинского муниципального округа. По данным ведомства, погиб мужчина 1985 года рождения.
При пожаре в Рязанской области погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что ЧП случилось в субботу, 29 марта.
Возгорание случилось в жилом доме в поселке Унгор Путятинского муниципального округа.
По данным ведомства, погиб мужчина 1985 года рождения.