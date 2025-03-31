Появились подробности ДТП с мотоциклом в Рязани

Отмечается, что авария случилась в воскресенье, 30 марта, на 509-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».50-летний житель Рязанского района на автомобиле «Хавал», по предварительной информации, не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Хонда». Произошло столкновение. Водитель двухколесного транспортного средства обращался за медпомощью. По факту ДТП проводится проверка.