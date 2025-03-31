Перинатальный центр показал первую минуту жизни новорожденного рязанца

Под видео медики описали процессы, происходящие с младенцами после рождения. «Сразу после рождения малыш попадает в совершенно иную окружающую среду: с другой температурой, гравитацией, массой различных раздражителей, формируется другой тип дыхания, питания, начинает формироваться механизм терморегуляции. Начиная с первых минут и до нескольких недель жизни у новорожденного происходит перестройка многочисленных систем, которые теперь направлены на работу в воздушной среде, в связи с этим формируется масса функциональных изменений во всех органах и системах: дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной, половой, системе крови, вплоть до изменения кожных покровов и отпадание пуповинного остатка», — подчеркнули в посте.