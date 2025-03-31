Ондатра, гуляющая по улицам Рязани, напала на прохожего
На кадрах видно, как грызун пытается покусать прохожего."Уже несколько дней грызун бегает по улицам города. Видимо, проголодался", -отметили в посте. Ранее животное заметили на улице Почтовой.
Ондатра, гуляющая по улицам Рязани, напала на прохожего. Видео публикует Telegram-канал «Рязанский комментатор».
На кадрах видно, как грызун пытается покусать прохожего.
«Уже несколько дней грызун бегает по улицам города. Видимо, проголодался», -отметили в посте.
Ранее животное заметили на улице Почтовой.