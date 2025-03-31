На Солнце произошли пять вспышек

Отмечается, что первая вспышка M1.4 (S14E82) продолжалась 33 минуты. По данным института, после зафиксировали еще четыре вспышки — М1.4 (S14E71), М1.5 (S14E82), М1.6 (S15E71) и М1.9 (S15E88). Отмечается, что 1 апреля на Землю может обрушиться магнитная буря.

На Солнце произошли пять вспышек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Отмечается, что первая вспышка M1.4 (S14E82) продолжалась 33 минуты.

По данным института, после зафиксировали еще четыре вспышки — М1.4 (S14E71), М1.5 (S14E82), М1.6 (S15E71) и М1.9 (S15E88).

Отмечается, что 1 апреля на Землю может обрушиться магнитная буря.