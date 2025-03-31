На одной из улиц в Рязани запретят стоянку автомобилей

Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установят на участке автомобильной дороги в районе домов №№ 42 и 49 по улице Октябрьский городок.

На одной из улиц в Рязани запретят стоянку автомобилей. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба горадминистрации.

Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установят на участке дороги в районе домов №№ 42 и 49 по улице Октябрьский городок.

Срок выполнения работ по монтажу запланирован на май-июнь 2025 года.

Ранее стало известно, что на пяти улицах в Рязани запретят стоянку автомобилей.