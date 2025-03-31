На дороги федерального значения в Рязанской области выделили 651 миллион рублей

Работы проведут на автомобильных дорогах Р-22 «Каспий» и Р-132 «Золотое кольцо» с 1 июля 2025 года до 30 июня 2027 года. Согласно документам, подрядчик должен поддерживать порядок на обочинах, откосах и разделительных полосах, в системе водоотвода, восстанавливать земляной покров на слабом грунте, избавляться от незаконных съездов. Также на указанных дорогах необходимо проводить уборку проезжей части от мусора и грязи, очищать ограждения, сигнальные столбики, остановки общественного транспорта, автопавильоны, пешеходные переходы, выполнить работы по озеленению территории и нанести горизонтальную разметку. В зимний период подрядчик должен вывозить и утилизировать снег, проводить механизированную очистку, применять противогололедные материалы, ликвидировать наледи.

На содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Рязанской области выделили 650 миллионов 650 тысяч 386 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Работы проведут на автомобильных дорогах Р-22 «Каспий» и Р-132 «Золотое кольцо» с 1 июля 2025 года до 30 июня 2027 года.

Согласно документам, подрядчик должен поддерживать порядок на обочинах, откосах и разделительных полосах, в системе водоотвода, восстанавливать земляной покров на слабом грунте, избавляться от незаконных съездов.

Также на указанных дорогах необходимо проводить уборку проезжей части от мусора и грязи, очищать ограждения, сигнальные столбики, остановки общественного транспорта, автопавильоны, пешеходные переходы, выполнить работы по озеленению территории и нанести горизонтальную разметку.

В зимний период подрядчик должен вывозить и утилизировать снег, проводить механизированную очистку, применять противогололедные материалы, ликвидировать наледи.

Заказчиком выступило ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Волгоград Федерального дорожного агентства».

Ранее сообщалось, что на ремонт и содержание дорог в Рязанской области выделили 1 миллиард 992 миллиона рублей.