На четырех улицах в Рязани 1 апреля отключат холодную воду

Холодную воду отключат c 09:00 до 16:00 по адресам: улица Семинарская, дома №№ 11 (Главное управление МЧС России по Рязанской области), 13, 15, 15 корпус 1, 17, 14, 16;улица Соборная, дом № 50 корпус 1. С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: улица Новаторов, дом № 3;улица Костычева, дома №№ 4а (административное здание), 4а/1 (магазин), 4а корпус 1 (магазин), 4б (магазин).

На четырех улицах в Рязани 1 апреля отключат холодную воду. Об этом сообщили в горадминистрации и «Водоканале».

Холодную воду отключат c 09:00 до 16:00 по адресам:

улица Семинарская, дома №№ 11 (Главное управление МЧС России по Рязанской области), 13, 15, 15 корпус 1, 17, 14, 16;

улица Соборная, дом № 50 корпус 1.

С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: