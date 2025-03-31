На берегу Оки в Рязанской области засняли крупный пожар
Кадры сделаны 31 марта на переправе через Оку к селу Исады в Спасском районе. Судя по видео, вдоль берега загорелась сухая трава. Официальной информации о пожаре не поступало.
На берегу Оки в Рязанской области засняли крупный пожар. Видео с места публикует Telegram-канал села Исады.
Кадры сделаны 31 марта на переправе через Оку к селу Исады в Спасском районе. Судя по видео, вдоль берега загорелась сухая трава.
Официальной информации о пожаре не поступало.