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Мошенники под видом домофонной компании украли у пенсионерки из Рязани два млн
Неизвестный позвонил 78-летней женщине и заявил, что в подъезде ее дома запланирована замена двери. Для получения нового кода от домофона женщине по указанию собеседника пришлось назвать набор цифр из СМС. Позже заявительнице позвонил другой неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что пенсионерка общалась с мошенниками, продиктованный ей код может быть использован для кражи денег с счета или оформления кредитов, поэтому необходимо срочно перевести все имеющиеся денежные средства на «безопасный счет». В результате женщина перевела через банкомат два миллиона рублей на указанный счет. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Мошенничество».

В Рязани мошенники под видом смены кода домофона украли у пенсионерки два миллиона рублей. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестный позвонил 78-летней пенсионерке и заявил, что в подъезде ее дома запланирована замена двери. Для получения нового кода от домофона женщине по указанию собеседника пришлось назвать набор цифр из СМС.

Позже рязанке позвонил другой неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что пенсионерка общалась с мошенниками, продиктованный ей код может быть использован для кражи денег с счета или оформления кредитов, поэтому необходимо перевести все имеющиеся денежные средства на «безопасный счет».

В результате женщина перевела через банкомат два миллиона рублей на указанный счет.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Мошенничество».