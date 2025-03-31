Минобороны: ВСУ снова нанесли удары по энергообъектам России

30 марта в 19:37 в Брянской области в результате артобстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» из-за обрыва провода на опоре произошло отключение электричества в Суземском районе. Кроме того, около 20:00 украинский БПЛА ударил по трансформаторной подстанции филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате Севский район остался без электричества."Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине", — заключили в Минобороны.

ВСУ 30 марта снова нанесли удары по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщило Минобороны в соцсетях.

30 марта в 19:37 в Брянской области в результате артобстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» из-за обрыва провода на опоре произошло отключение электричества в Суземском районе.

Кроме того, около 20:00 украинский БПЛА ударил по трансформаторной подстанции филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате Севский район остался без электричества.

«Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине», — заключили в Минобороны.