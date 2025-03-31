Минобороны рассказало об обстановке в Курской области на 31 марта
За сутки Украина потеряла более 190 военнослужащих. Помимо этого, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронемашины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ. Уточняется, что двое украинских военнослужащих сдались в плен.
Минобороны рассказало об обстановке в Курской области на 31 марта. Соответствующая информация опубликована в соцсетях министерства.
Как отметили в публикации, за сутки Украина потеряла более 190 военнослужащих.
Помимо этого, уничтожены танк, бронетранспортер, три боевые бронемашины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ.
Уточняется, что двое украинских военнослужащих сдались в плен.