Генпрокуратура может приостановить запрет на деятельность «Талибана» * в России

Верховный суд России в середине апреля рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры о приостановлении запрета деятельности движения в России. Отмечается, что «Талибан» * более 20 лет находится в списке запрещенных террористических организаций. Почти три года талибы находятся у власти в Афганистане. *запрещенная в России террористическая организация