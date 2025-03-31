Эксперт спрогнозировала дефицит предложения на рынке жилья из-за ключевой ставки

По словам главы группы «Самолет» Анны Акиньшиной, ситуация может возникнуть к 2026 году из-за того что девелоперы сокращают квадратные метры предложения. Это может стать причиной того, что при восстановлении программ доступной ипотеки и спроса на рынке окажется «мало метров экспонирования». Соответственно, цены на жилье могут возрасти. Снижения спроса Акиньшина при этом пока не видит."Сейчас мы скорее фиксируем ситуацию, когда среднестатистический гражданин нашей страны не может позволить себе стандартную ипотеку из-за заградительных ставок", — отметила она и добавила, что рынок поддерживают в основном льготные ипотечные программы, в частности, семейная ипотека.

Эксперт спрогнозировала дефицит предложения на рынке жилья из-за ключевой ставки. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу группы «Самолет» Анну Акиньшину.

По ее словам, ситуация может возникнуть к 2026 году из-за того что девелоперы сокращают квадратные метры предложения. Это может стать причиной того, что при восстановлении программ доступной ипотеки и спроса на рынке окажется «мало метров экспонирования». Соответственно, цены на жилье могут возрасти.

Снижения спроса Акиньшина при этом пока не видит.

«Сейчас мы скорее фиксируем ситуацию, когда среднестатистический гражданин нашей страны не может позволить себе стандартную ипотеку из-за заградительных ставок», — отметила она и добавила, что рынок поддерживают в основном льготные ипотечные программы, в частности, семейная ипотека.