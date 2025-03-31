Эксперт предупредил россиян о возможном подорожании квартир на 10%

По словам эксперта, цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Он уточнил, что снижение стоимости на жилье возможно, если государство не будет поддерживать льготные программы. «Каждый год все фундаментальные факторы говорят, что рост цен не должен продолжаться, но субсидирование ипотеки продолжается, и рост цен тоже. Я бы осторожно предположил, что в этом году будет умеренный сценарий с ростом цен на жилье в районе официальной инфляции, то есть в пределах 10%", — отметил Александр Бахтин.

Инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин предупредил россиян о возможном подорожании квартир на 10%. Об этом он 31 марта сообщил «Газете.Ru».

По словам эксперта, цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Он уточнил, что снижение стоимости на жилье возможно, если государство не будет поддерживать льготные программы.

«Каждый год все фундаментальные факторы говорят, что рост цен не должен продолжаться, но субсидирование ипотеки продолжается, и рост цен тоже. Я бы осторожно предположил, что в этом году будет умеренный сценарий с ростом цен на жилье в районе официальной инфляции, то есть в пределах 10%", — отметил Александр Бахтин.