Два рязанских поселка остались без холодной воды

В связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе ресурса не будет 31 марта до 17:00 по адресам: п. Храпово с д. 1 по д. 59 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 66 (четная сторона);п. Божатково с д. 1 по д. 195 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 194 (четная сторона).