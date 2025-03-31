ЦБ рассказал о мошеннической схеме со лжесотрудниками банка

Отмечается, что злоумышленники направляют потенциальной жертве электронное письмо с логотипом ЦБ, в котором указывают данные человека. В сообщении мошенники утверждают, что у россиянина есть якобы действующая учетная запись в европейской финансовой организации. Они требуют закрыть «международный счет» с крупной суммой денег и предлагают вывести средства с сохранением процентного дохода. Злоумышленники утверждают, что для этого нужно задействовать российский банковский счет, на котором лежит больше всего денег. Чтобы получить более подробные инструкции, человеку нужно ответить на письмо или связаться с его отправителями через мессенджеры. По данным ЦБ, в некоторых сообщениях указывают фишинговую ссылку на сайт, на котором предлагают ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета. Мошенники утверждают, что отказ от закрытия счета грозит значительным штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием с заработной платы. Отмечается, что в дальнейшем аферисты могут использовать данные человека для хищения денег или оформления кредитов и займов.

ЦБ рассказал о мошеннической схеме со лжесотрудниками банка. Соответствующая информация опубликована 31 марта на сайте регулятора.

Отмечается, что злоумышленники направляют потенциальной жертве электронное письмо с логотипом ЦБ, в котором указывают данные человека.

В сообщении мошенники утверждают, что у россиянина есть якобы действующая учетная запись в европейской финансовой организации. Они требуют закрыть «международный счет» с крупной суммой денег и предлагают вывести средства с сохранением процентного дохода.

Злоумышленники утверждают, что для этого нужно задействовать российский банковский счет, на котором лежит больше всего денег.

Чтобы получить более подробные инструкции, человеку нужно ответить на письмо или связаться с его отправителями через мессенджеры.

По данным ЦБ, в некоторых сообщениях указывают фишинговую ссылку на сайт, на котором предлагают ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета.

Мошенники утверждают, что отказ от закрытия счета грозит значительным штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием с заработной платы.

Отмечается, что в дальнейшем аферисты могут использовать данные человека для хищения денег или оформления кредитов и займов.

Помимо этого, по данным регулятора, ссылка может содержать вредоносное программное обеспечение, которое автоматически устанавливается на устройство и предоставляет мошенникам удаленный доступ к приложениям банка.

Россиян призвали быть бдительными и не реагировать на такие письма.