Артист Рязанского театра драмы получил награду на международном театральном форуме «M.@rt контакт — 2025»

Форум проходил с 20 по 27 марта в Могилеве. В этом году на сцене Могилевского театра показали 24 постановки. В программе форума принял участие Рязанский театр драмы, который представил зрителям спектакль «Матросская тишина».Почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов, был удостоен награды за лучшую мужскую роль в спектакле «Матросская тишина».Постановку по одноименной пьесе Александра Галича представили 24 марта. Отмечается, что она произвела сильное впечатление на зрителей и жюри форума."Многогранная, сложная и глубоко трагичная роль Абрама Ильича Шварца, исполненная Юрием Борисовым, покорила своей искренностью, драматизмом и тонкой актерской работой", — подчеркнули в сообщении.

Артист Рязанского театра драмы получил награду на международном театральном форуме «M.@rt контакт — 2025». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Форум проходил с 20 по 27 марта в Могилеве. В этом году на сцене Могилевского театра показали 24 постановки. В программе форума принял участие Рязанский театр драмы, который представил зрителям спектакль «Матросская тишина».

Почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов, был удостоен награды за лучшую мужскую роль в спектакле «Матросская тишина».

Постановку по одноименной пьесе Александра Галича представили 24 марта. Отмечается, что она произвела сильное впечатление на зрителей и жюри форума.

«Многогранная, сложная и глубоко трагичная роль Абрама Ильича Шварца, исполненная Юрием Борисовым, покорила своей искренностью, драматизмом и тонкой актерской работой», — подчеркнули в сообщении.

Напомним, рязанцы смогли увидеть постановку в сентябре прошлого года. Тогда зрители не смогли сдержать эмоций и расплакались.