Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
10°
Чтв, 03
11°
Птн, 04
15°
ЦБ USD 84.87 -0.63 02/04
ЦБ EUR 91.96 -0.47 02/04
Нал. USD 85.25 / 86.00 01/04 18:20
Нал. EUR 93.00 / 94.80 01/04 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 2025 09:23
3 377
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
6 750
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
7 741
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
14 431
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Артист Рязанского театра драмы получил награду на международном театральном форуме «M.@rt контакт — 2025»
Форум проходил с 20 по 27 марта в Могилеве. В этом году на сцене Могилевского театра показали 24 постановки. В программе форума принял участие Рязанский театр драмы, который представил зрителям спектакль «Матросская тишина».Почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов, был удостоен награды за лучшую мужскую роль в спектакле «Матросская тишина».Постановку по одноименной пьесе Александра Галича представили 24 марта. Отмечается, что она произвела сильное впечатление на зрителей и жюри форума."Многогранная, сложная и глубоко трагичная роль Абрама Ильича Шварца, исполненная Юрием Борисовым, покорила своей искренностью, драматизмом и тонкой актерской работой", — подчеркнули в сообщении.

Артист Рязанского театра драмы получил награду на международном театральном форуме «M.@rt контакт — 2025». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Форум проходил с 20 по 27 марта в Могилеве. В этом году на сцене Могилевского театра показали 24 постановки. В программе форума принял участие Рязанский театр драмы, который представил зрителям спектакль «Матросская тишина».

Почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов, был удостоен награды за лучшую мужскую роль в спектакле «Матросская тишина».

Постановку по одноименной пьесе Александра Галича представили 24 марта. Отмечается, что она произвела сильное впечатление на зрителей и жюри форума.

«Многогранная, сложная и глубоко трагичная роль Абрама Ильича Шварца, исполненная Юрием Борисовым, покорила своей искренностью, драматизмом и тонкой актерской работой», — подчеркнули в сообщении.

Напомним, рязанцы смогли увидеть постановку в сентябре прошлого года. Тогда зрители не смогли сдержать эмоций и расплакались.