Аркадий Фомин рассказал жителям Путятинского округа об итогах депутатской деятельности

В пятницу, 28 марта, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин выступил с публичным отчетом перед жителями Путятинского муниципального округа.

В пятницу, 28 марта, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин выступил с публичным отчетом перед жителями Путятинского муниципального округа.

Спикер регионального парламента подвел итоги депутатской работы в течение VII созыва, проинформировал о наиболее значимых законах, рассказал о том, что удалось сделать, обозначил планы на будущее.

Фомин напомнил, что в 2020 году при активном участии рязанцев была сформирована «Народная программа» развития региона.

«В нее вошли те предложения, те объекты, которые были важны именно для жителей. Программа является четким ориентиром для депутатов „Единой России“ при принятии областного бюджета. Это дает нам возможность обозначать приоритеты и использовать финансовые возможности федеральных и региональных проектов. Поэтапно, шаг за шагом, мы воплощаем „Народную программу“ в жизнь и уже существенно продвинулись по многим задачам, которые вы мне обозначили», — сказал он.

За 4,5 года в двух населенных пунктах Путятинского округа были построены фельдшерско-акушерские пункты, еще пять районных ФАПов — капитально отремонтированы. В округе и окружном центре привели в порядок 15 дорог.

«Отдельный большой проект — дорога до села Мясное, строительство которой уже идет и в перспективе даст округу хорошую возможность развивать туризм, привлекать гостей в район с появлением культурного центра, посвященного Тарковскому. Муниципалитет участвует во всех программах по благоустройству территорий, программе поддержки местных инициатив. С 2020 года реализовано 10 инициатив, в этом году будет воплощено в жизнь еще две. Важно проявлять активность, голосовать за проекты, помогать в их реализации», — сообщил Фомин.

В своем докладе он подробно остановился на мерах соцподдержки.

«В 2024 году особое внимание уделено многодетным семьям. Для большинства действующих льгот был снят критерий нуждаемости, что увеличило охват мерами поддержки в три раза, — уточнил председатель облдумы.

По окончании отчета участники встречи задали главе регионального парламента частные вопросы, а также подняли темы, затрагивающие интересы всех жителей округа.