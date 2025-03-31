28-летнего рязанца осудят за сбыт наркотиков в интернете

По версии следствия, с ноября по декабрь 2024 года мужчина совместно с неустановленными лицами, сбывали наркотические средства в интернете. Рязанца задержали. Из незаконного оборота изъято более 4 кг запрещенных веществ. Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Рязани.

28-летнего рязанца осудят за сбыт наркотиков в интернете. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2024 года мужчина совместно с неустановленными лицами, сбывали наркотические средства в интернете. Рязанца задержали. Из незаконного оборота изъято более 4 кг запрещенных веществ.

Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Рязани.