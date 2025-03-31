13-летней рязанке, получившей травму в Лесопарке, выплатили компенсацию

Летом 2023 года во время игры на детской площадке в рязанском Лесопарке ребенок случайно задел предплечьем один из металлических болтов горки, который не был закрыт заглушкой. В результате девочка получила травму предплечья. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение. Советский районный суд Рязани удовлетворил заявленные требования. Девочке выплатили 35 тысяч рублей.

13-летней рязанке, получившей травму в Лесопарке, выплатили компенсацию. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом 2023 года во время игры на детской площадке в рязанском Лесопарке ребенок случайно задел предплечьем один из металлических болтов горки, который не был закрыт заглушкой. В результате девочка получила травму предплечья.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение.

Заявленные требования удовлетворены. Девочке выплатили 35 тысяч рублей.

Напомним, летом 2023 года стало известно, что ребенок получил травму на горке в Лесопарке. После на аттракционе поставили заглушки.