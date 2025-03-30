В Рязанском районе произошло ДТП с участием мотоцикла
ДТП произошло на перекрестке у села Поляны Рязанского района. По словам очевидцев, столкнулись кроссовер и мотоцикл. На кадрах видно, что транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанском районе произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом 30 марта сообщили в соцсетях.
ДТП произошло на перекрестке у села Поляны Рязанского района.
По словам очевидцев, столкнулись кроссовер и мотоцикл. На кадрах видно, что транспортные средства получили механические повреждения.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.