В Рязанской области в массовом ДТП погиб мужчина
ДТП произошло 30 марта, примерно в 18:40, в Рыбновском районе на 13-м километре автодороги «Рыбное-Константиново».По предварительной информации полиции, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Хавал», столкнулся с автомобилями «Хендай Акцент» и «Шкода». В результате происшествия водитель «Хендай Акцент» от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.
ДТП произошло 30 марта, примерно в 18:40, в Рыбновском районе на 13-м километре автодороги «Рыбное-Константиново».
По предварительной информации полиции, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Хавал», столкнулся с «Хендай Акцент» и «Шкодой».
В результате происшествия водитель «Хендай Акцент» от полученных травм скончался на месте происшествия.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.