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В Рязанской области в массовом ДТП погиб мужчина
ДТП произошло 30 марта, примерно в 18:40, в Рыбновском районе на 13-м километре автодороги «Рыбное-Константиново».По предварительной информации полиции, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Хавал», столкнулся с автомобилями «Хендай Акцент» и «Шкода». В результате происшествия водитель «Хендай Акцент» от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

ДТП произошло 30 марта, примерно в 18:40, в Рыбновском районе на 13-м километре автодороги «Рыбное-Константиново».

По предварительной информации полиции, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Хавал», столкнулся с «Хендай Акцент» и «Шкодой».

В результате происшествия водитель «Хендай Акцент» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.