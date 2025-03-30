В Рязанской области сгорел дом
Информация о пожаре на улице Поселковой поступила в 20:49. Дом размером 10 на 8 метров сгорел полностью. Предварительная причина пожара — электротехническая. На тушение выезжали две автоцистерны и две поливочные машины. Уточняется, что в доме никто не жил. Пострадавших нет.
В субботу, 29 марта, в Сасове сгорел дом. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Информация о пожаре на улице Поселковой поступила в 20:49. Дом размером 10 на 8 метров сгорел полностью.
Предварительная причина пожара — электротехническая.
На тушение выезжали две автоцистерны и две поливочные машины.
Уточняется, что в доме никто не жил. Пострадавших нет.